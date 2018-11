phoenix premiere: mein ausland: Afrika-Logbuch - Unterwegs in Mali und Niger - Sonntag, 9. Dezember 2018, 21.45 Uhr

Bonn (ots) - Timbuktu, die sagenumwobene Karawanen-Stadt am Randeder Sahara, fiel 2013 einem Angriff von radikalen Islamisten zumOpfer. In der malischen Stadt wurde zerstört und geplündert, dieBürger sind traumatisiert. Auch Teile des Weltkulturerbes wurdenzerstört, kostbare Manuskripte waren in Gefahr und mussten heimlichin die Hauptstadt Bamako geschmuggelt werden. Der moderate Islamwurde verboten und mit ihm auch Tanz und Musik. Die Kultur wurdegeradezu aus der Stadt gefegt.ZDF-Korrespondent Timm Kröger geht der Frage nach, wie es heute,fünf Jahre nach der Rückeroberung der Stadt, um das kulturelle Lebensteht. Und ob die ehemalige Kulturoase Timbuktu inzwischen wiederbereit ist, von Kulturinteressierten entdeckt zu werden."Afrika-Logbuch - Unterwegs in Mali und Niger" richtet den Blickauf eine der schwierigsten und gleichzeitig geopolitisch wichtigstenRegionen weltweit. Malis Nachbarland Niger gilt als eines der ärmstenLänder der Welt und spielt als Transitland für Migranten einewichtige Rolle. Die Europäische Union will Migranten dort stoppen, wosie herkommen - in Afrika. Für die Reduzierung der Migrationunterstützt die EU die nigrische Regierung bis 2020 mit einerMilliarde Euro. Damit die Grenze im Norden zu Libyen und Algerienbesser bewacht wird und Flüchtlinge kontrolliert zurückgeführtwerden.ZDF-Reporterin Anna Feist begleitete Rückkehrer von deralgerischen Grenze bis in die nigrische Hauptstadt sowie Menschen,die in Richtung Libyen unterwegs sind. Sie begegnet verzweifeltenEinwohnern, die von der Europäischen Union Ausgleichszahlungenerhalten sollten - aber vergessen wurden. Das ganze Ausmaß derEU-Politik wird allerdings erst da sichtbar, wo kaum einer mehrhinfindet, mitten in der Sahara.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell