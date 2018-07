phoenix premiere: mein ausland: Afrika-Logbuch - Reportagen zwischen Somalia und Senegal - Sonntag, 12. August 2018, 21.45 Uhr

Bonn (ots) - Das ZDF-Studio in Nairobi berichtet aus 36 Ländernauf dem afrikanischen Kontinent. Im Afrika-Logbuch nimmt Timm Krögerdie Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine spannende Reise durchdie Wiege der Menschheit: Von Somalia in Ostafrika bis Senegal ganzim Westen, legt das Team viele Kilometer per Auto und Flugzeugzurück, trifft während der Drehreisen die unterschiedlichstenMenschen, erlebt kuriose Geschichten und entdeckt atemberaubendeLandschaften.In der ersten Ausgabe geht es um die Berggorillas in Uganda, dieKindersoldaten im Südsudan und einen Plattenladen in Nairobi.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell