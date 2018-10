phoenix premiere: Die Gesten der Mächtigen II - Was die Körpersprache von Erdogan, Macron und Kim Jong Un verrät - Donnerstag, 29. November 2018, 20.15 Uhr

Bonn (ots) - Eine wirkungsvolle Körpersprache ist gerade imZeitalter digitaler Mediennetzwerke ein entscheidender Erfolgsfaktorin der Politik. Anhand zwei neuer Folgen der Dokumentationsreihe "DieGesten der Mächtigen" zeigt phoenix am Beispiel prominenterStaatschefs und führender Politikerinnen und Politiker, mit welchenTricks der Körpersprache in der Politik gearbeitet wird, wasinszeniert ist, und wann Mimik und Gestik authentischeGefühlsregungen verraten.Frankreichs Staatspräsident Emanuel Macron, sein türkischerAmtskollegen Recep Tayyip Erdogan und der nordkoreanische DiktaturKim Jong Un: Drei mächtige Staatschefs, wie sie unterschiedlicherkaum sein könnten - und doch haben diese Politiker eines gemein: Sieliefern den Medien pompöse Auftritte, bei denen kaum Raum zu bleibenscheint für echte Gefühlsregungen und authentische Momente ... odervielleicht doch?Für diese neue Folge der phoenix-Reihe analysieren dieKörpersprache-Expertin Caroline Krüll und der SprachwissenschaftlerProfessor Hartwig Eckert eine Vielzahl von Szenen von prominentenPolitikern im Blitzlichgewitter, die während der Nachrichtensendungenbinnen Sekunden an uns vorziehen - und dennoch eine Fülle von oftversteckten Botschaften bergen.Die Experten dringen in Details der Videobilder vor, untersuchendie Gestensprache, Mimik und Stimmen einflussreicher Politiker. Undinterpretieren winzigste Auffälligkeiten: Warum presst Macron amWahlabend im größten Moment seines Triumphes die Lippen so festzusammen? Was lässt sich aus seiner seltsamen Fußhaltung herauslesen,als er Recep Tayyip Erdogan im Elysée-Palast empfängt? Und wie kommtes, dass Kim Jong Uns Lächeln schlagartig einfriert, nachdem DonaldTrump bei der Begrüßung endlich seine Hand loslässt? Einschätzungenzu den öffentlichen Auftritten von Erdogan, Macron und Kim Jong Unliefern zudem die Kommunikationswissenschaftlerin Dr. Miriam Meckel,der Publizist Hans-Urich Jörges und Netzjournalist Jan-Hendrik Becker(#netzrauschen).Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell