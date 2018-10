phoenix premiere: Die Gesten der Mächtigen III: DIE BUNDESTAGS-SHOW - Was die Körpersprache von Politikern verrät - Donnerstag, 29. November 2018, 21.00 Uhr

Bonn (ots) - Warum reißt Jens Spahn die Augen so weit auf? Waslässt Andrea Nahles so plötzlich mitten im Interview stutzen? Und auswelchem Grund versucht Christian Lindner nach seiner Rede mühsam, dasLächeln zu verbergen? Es sind die unauffälligen, oft winzigen Signalein Gestik und Mimik, mit denen Politiker unfreiwillig hinter dieFassade ihrer Auftritte blicken lassen.Für diese neue Folge der Dokumentationsreihe "Die Gesten derMächtigen" analysieren die Körpersprache-Expertin Caroline Krüll undder Kommunikationswissenschaftler Professor Hartwig Eckert eineVielzahl solcher Szenen und liefern aufschlussreiche Einblicke in diehäufig gekünstelte Welt des deutschen Politik-Alltags.Die Experten dringen in Details jener Nachrichtenbilder vor, diehäufig binnen Sekunden am Publikum vorbeiziehen und untersuchen darindie Gestensprache, Mimik und Stimmen prominenter deutscherVolksvertreter - darunter Horst Seehofer, Sarah Wagenknecht, CemÖzedmir, Alice Weidel, Anton Hofreiter und Philipp Amthor, aber auchrhetorische Schwergewichte vergangener Tage wie Gregor Gysi, WillyBrandt und Herbert Wehner. Spätestens seit dem Boom der digitalenMediennetzwerke gehört es für Politiker beinahe zum guten Ton, sichprofessionell coachen zu lassen. Jeder öffentliche Auftritt kanninnerhalb von Minuten in sozialen Netzwerken weit verbreitet sein.Kaum ein Wort, kaum eine Handbewegung bleibt mehr unbeobachtet. Derwachsende Trend unter Politikern zur inszenierten Selbstdarstellungwirft die Frage auf: Was ist noch authentisch in der Politik, was nurfür die Öffentlichkeit inszenierte Show? Und wie lassen sich dieInszenierungen von Politikern überhaupt noch durchschauen?Einschätzungen zu den öffentlichen Auftritten deutscher Politikerliefern zudem die Kommunikationswissenschaftlerin Dr. Miriam Meckel,der Publizist Hans-Urich Jörges und Netzjournalist Jan-Hendrik Becker(#netzrauschen).Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell