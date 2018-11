phoenix premiere: Gemeinsam gegen das Vergessen - Juden und Muslime in Auschwitz - Sonntag, 11. November 2018, 23.15 Uhr

Bonn (ots) - Während in Deutschland die Debatten umFlüchtlingsströme und muslimischen Antisemitismus nicht abreißen,setzen Juden und Muslime ein gemeinsames Zeichen und besuchen die KZGedenkstätte Auschwitz.Erstmals in der Geschichte findet eine solche Reise statt. DieIdee dazu lieferten der Zentralrat der Muslime und die UnionProgressiver Juden. 17 junge Erwachsene, Juden ausSchleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Bayern und muslimischeGeflüchtete aus Syrien und Marokko, die heute in Thüringen leben,gedenken gemeinsam den Opfern der Shoa.Das ganze Ausmaß der Grausamkeit und des Rassenwahns derNationalsozialisten wird an diesem schrecklichen Ort deutlich. Er istein mahnendes Zeugnis für den beispiellosen Zivilisationsbruch des20. Jahrhunderts. Kann dieser Ort auch Hoffnung für die Zukunftstiften? Wenn in Auschwitz bei einer gemeinsamen Gedenkzeremonie aufArabisch und Hebräisch gebetet wird und mit den MinisterpräsidentenBodo Ramelow (Die LINKE) und Daniel Günther (CDU) gemeinsam Kränzeniedergelegt werden, macht das Hoffnung.Die phoenix-Redakteure Eva Wormit und Marlon Amoyal haben dieJugendlichen auf ihrer Reise begleitet. Sie dokumentieren dieBegegnungen einer Reise, die es so noch nie gegeben hat.+++Im Presse-Vorführraum ist eine Preview verfügbar+++Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell