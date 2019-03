Finanztrends Video zu



Bonn (ots) - Im Baltikum, einer politisch und historisch sensiblenRegion, wo heute Europäische Union und NATO an den östlichen NachbarnRussland grenzen, leistet Deutschlands Luftwaffe gemeinsam mit 14weiteren NATO Partnern einen wichtigen Beitrag zur Überwachung undSicherung des Luftraums. Mit fünf Kampfflugzeugen und einemKontingent von 160 eigens geschulten Männern und Frauen: Piloten,Technikern, Mechanikern - Spezialisten der Luftwaffe - sichert dieBundeswehr im Schichtbetrieb einen schmalen Korridor im NordostenEuropas: 24 Stunden am Tag, - 7 Tage die Woche, - vier Monate beijeder Mission.Denn immer wieder durchfliegen russische Zivil- undMilitärflugzeuge den baltischen Luftraum, geben sich nicht zuerkennen, geben keine Auskunft über ihren Weg und ihr Ziel, reagierennicht auf Funkkontakt. Eine Verletzung des EU- undNATO-Hoheitsgebiets, die als potenzielle Bedrohung empfunden wird.Innerhalb von maximal 15 Minuten steigen in solchen Alarmfällen NATOKampfjets auf, fliegen so nah an die Maschinen heran, dass diePiloten sie identifizieren und an den Boden berichten können, wer denLuftraum unerkannt zu durchqueren versucht. Immer wieder entdeckendie Eurofighter-Piloten fremde Kampfjets am Himmel über dem Baltikum- und fangen sie ab!Dokumentarfilmer Oliver G. Becker begleitet in derphoenix-Erstausstrahlung "Einsatz 'Alpha Scramble' - DeutschlandsEurofighter in Estland" eine wenig bekannte NATO Mission derBundeswehr, zeigt in einzigartigen Bildern, wie sie in ihrenEurofightern fremden Kampfjets am Himmel begegnen, wie der engeLuftraum im Nordosten Europas überwacht und gesichert wird. Pilotenund Techniker kommen zu Wort, erläutern die spannenden Hintergründeund Zusammenhänge ihrer Arbeit, berichten den Zuschauern über ihrenArbeitsalltag auf einer NATO Luftwaffenbasis in Ämari, Estland.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell