phoenix plus: Zukunft des Ruhrgebiets - eine Geschichte von Aufbruch, Optimismus und Beharrlichkeit - Montag, 24. September 2018, 11.00 Uhr

Bonn (ots) - Mit dem Ende des Steinkohlebergbaus geht in diesemJahr im Ruhrgebiet auch eine Epoche zu Ende: Die letzten Kumpelwerden nach Hause geschickt, die Region muss nun endgültig ohne das"schwarze Gold" auskommen, das hier rund 200 Jahre im großen Stilabgebaut wurde. Ende der 1950er-Jahre schufteten fast 500.000Bergleute unter Tage, Historiker schätzen, dass es insgesamt 3200Zechen gab. Diese Zahlen verdeutlichen, welcher Kraftaufwand für denStrukturwandel des Ruhrgebietes notwendig war und ist.Wir fragen: Wie hat die Region den Strukturwandel bewältigt? Wieist der Umbau der durch die Schwerindustrie geprägten Landschaftgelungen? Welche Ideen und Konzepte für die Zukunft an der Ruhr habendie politisch Verantwortlichen? Und welche touristischen Highlightsbietet das Revier?phoenix-Reporter Hans-Werner Fittkau besucht den Duisburger Hafen,ein Beispiel für gelungenen Wandel weg von der alten Industrie hinzum weltweiten Logistikunternehmen. Erich Staake,Vorstandsvorsitzender der Duisburger Hafen AG, entwickelt ständigneue Ideen für den Hafen und hat bereits 30 Unternehmen gegründet.Der Hafen ist eine Erfolgsgeschichte, es wurden jede MengeArbeitsplätze geschaffen.Weitere Protagonisten sind ein Manager, der in globalen Kategoriendenkt und seine Ideen von Duisburg aus umsetzt, sowie dieKabarettistin und Schauspielerin Gerburg Jahnke aus Oberhausen, diezum Revier Heimat sagt. Sie ist so etwas wie die "Botschafterin" derRegion geworden. Auch Christian Lüdtke, Gründerkoordinator desInitiativkreises Ruhrgebiet, wird vorgestellt. Er ist aus Berlin insRuhrgebiet gekommen, um die Start-up-Szene nach vorne zu bringen.Lüdtke sagt, es brauche mehr als leerstehende Fabrikgebäude undBrachflächen, um Menschen mit kreativen Ideen in die Region zulocken. Minister Stephan Holthoff-Pförtner, eigentlich Minister fürBundes- und Europaangelegenheiten des Landes NRW, soll mit derRuhrkonferenz Konzepte für die Region entwickeln. Er tritt geradezuillusionslos für das Revier ein und sagt, es gehe nun darum, dieKräfte der Region zu stärken und aus sich selbst heraus zuentwickeln.