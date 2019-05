phoenix plus: Die Wohnungsfrage - Dienstag, 07. Mai 2019, 15.15 Uhr

Bonn (ots) - In kaum einem anderen Land der Welt gibt es so vieleMieter wie in Deutschland: Etwa jeder Zweite lebt nicht in deneigenen vier Wänden. Die Mieten sind dabei in den vergangenen Jahrenimmer weiter gestiegen, so dass inzwischen ein Mangel an bezahlbaremWohnraum besteht. Laut einer Studie im Auftrag derHans-Böckler-Stiftung fehlen allein in den 77 deutschen Großstädtenfast zwei Millionen bezahlbare Wohnungen.Was ist der Grund für diese Entwicklung? Wann hat sich dieWohnungspolitik grundlegend verändert? Welchen sozialen Sprengstoffbirgt die Wohnungsfrage in Deutschland und welche politischenKonzepte sind zukunftsträchtig, um dieses Problem zu lösen?phoenix-Moderator Hans-Werner Fittkau versucht Antworten zu findengemeinsam mit Christoph Krupp, Vorstandssprecher der Bundesanstaltfür Immobilienaufgaben sowie dem Wohnungsexperten des Instituts derDeutschen Wirtschaft, Michael Voigtländer. Der Direktor des DeutschenMieterbundes Lukas Siebenkotten erläutert die Wohnungssituation ausSicht des Mieters und formuliert Konzepte des Deutschen Mieterbundes,um die Wohnungsnot zu lindern.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell