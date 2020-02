phoenix plus: Wenn das Wasser knapp wird - Dienstag, 18. Februar 2020, 10.30 Uhr

Bonn (ots) - Es war das erste Mal, dass im Sommer 2019 das Bundesumweltamtwarnte, in Deutschland, einem der wasserreichsten Länder der Welt, könne es zuRessourcenkämpfen kommen. Schuld daran seien die trockenen heißen Sommer dervergangenen Jahre. Ein Trend, der sich fortsetzt - oder doch nur Panikmache?Welche Konzepte gibt es, sollte das Wasser wirklich knapp werden? phoenix sprachunter anderem mit Jörg Rechenberg vom Bundesumweltamt. Andreas Marx vomHelmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig, wertet außerdem Daten aus, diebis in die 50er Jahre zurückreichen.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4522911OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell