phoenix plus: Welt im Umbruch - Dienstag, 12. Juni 2018, 15.00 Uhr

Bonn (ots) - Der G7-Gipfel der westlichen Industrieländer inKanada ist mit einem Eklat zu Ende gegangen. Erstmals gab es keinegemeinsame Abschluss-Erklärung. Die langjährigen Partner stehen voreinem Scherbenhaufen in Sachen Diplomatie. Iran-Abkommen,Klimavertrag und Handelszölle - mit dem Credo "America First" undeiner Politik der Deals stellen die USA und ihr Präsident DonaldTrump die gesamte Nachkriegsordnung in Frage.Bricht der Westen auseinander? Worum geht es den Amerikanern?Müssen sich die Europäer neu orientieren und welche Rolle kommtDeutschland dabei zu? Sind Russland und China mögliche neue Partner?Wo liegen deren Ziele?In unserem phoenix plus "Welt im Umbruch" gehen wir zusammen mitdem USA-Experten Josef Braml, Deutsche Gesellschaft für AuswärtigePolitik, und dem Politikwissenschaftler Professor Xuewu Gu,Universität Bonn, diesen Fragen nach. Moderatorin der Sendung istSara Bildau.