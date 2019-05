Bonn (ots) - Welche Themen bestimmen den Blick der Bürger aufBrüssel? Markus Preiß, Leiter des Brüsseler ARD-Studios, hat mitEuropäern in neun verschiedenen EU-Ländern gesprochen und dieMenschen gefragt, ob die EU liefert, was sie von ihr erwarten. Erspricht mit den Bürgern über Armut und Reichtum in Europa und fragt,ob sie sich - gerade an den Außengrenzen - sicher fühlen. Estlandetwa hat angesichts des großen Nachbarn Russland andereSicherheitsinteressen als Italien.Preiß schildert, was Europa mit explodierenden Mieten im boomendenIrland zu tun hat, warum sich Franzosen und Italiener in derEU-Flüchtlingspolitik so sehr zerstreiten und welche Sicht die Ungarndarauf haben. Der Korrespondent blickt auch nach vorn: Welche Chancenbieten sich der IT-Branche z.B. in den Niederlanden und Rumänien?Wird Europa gegenüber Amerikanern und Chinesen in Zukunft bestehenkönnen?Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell