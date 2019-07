phoenix plus: Terror von rechts - Dienstag, 2. Juli 2019, 14.45 Uhr

Bonn (ots) - Nach dem Mord an dem Kasseler RegierungspräsidentenWalter Lübcke wird die Forderung nach einem rigorosen Vorgehen gegenmilitante Rechte laut. Jahrelange Verharmlosung und Verkennung derrechtsextremen Gefahr wird dem Verfassungsschutz vorgeworfen. Aktuellist die Rede von 12700 gewaltorientierten Rechtsextremisten inDeutschland. Wie sind sie organisiert? Wie hoch ist dasGefährdungspotenzial? Was bedeutet "Tag X"? Sind Polizisten, Soldatenund Verfassungsschützer in ein vermeintliches Bürgerkriegsszenarioverwickelt?In phoenix plus "Terror von rechts" analysieren der Autor undRechtsextremismus-Experte Andreas Speit und der SicherheitsexperteRolf Clement den Rechtsterrorismus in Deutschland. Sie gehen derFrage nach, ob auf die Mordserie des rechtsterroristischen NSUsicherheitspolitisch ausreichend reagiert wurde. Moderator im Studioist Michael Sahr.http://ots.de/vA2m9oPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell