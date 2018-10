phoenix plus: Streit um den Diesel - Dienstag, 02. Oktober 2018, 12.45 Uhr

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Bonn (ots) - Nachrüstung, Umtausch, Rückkauf: Bundesregierung undAutokonzerne streiten um einen Weg aus der Dieselkrise. Doch was istder beste Weg, Fahrverbote in deutschen Innenstädten zu vermeiden?Tun die Konzerne genug, um verloren gegangenes Vertrauenwiederherzustellen? Und hat der Diesel überhaupt noch eine Zukunft?Darüber diskutiert phoenix-Moderator Klaus Weidmann in phoenix plus:"Streit um den Diesel" mit Jürgen Resch, Chef der DeutschenUmwelthilfe, und Martin Seiwert, Auto-Experte der "Wirtschaftswoche".