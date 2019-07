phoenix plus: Steckbrief Thüringen - Donnerstag, 25. Juli 2019, 10.15 Uhr

Bonn (ots) - Thüringen ist in diesem Jahr das letzte derostdeutschen Bundesländer, in dem ein neuer Landtag gewählt wird.Ende Oktober wählen die Thüringer ihre Abgeordneten für dasLandesparlament des Freistaats in Erfurt. Mit Bodo Ramelow hat derFreistaat Thüringen das einzige deutsche Bundesland mit einem linkenMinisterpräsidenten. Geografisch erheben die rund zwei MillionenEinwohner für sich den Anspruch, der exakte Mittelpunkt Deutschlandszu sein. Und nicht nur das - Thüringen hat außergewöhnlich vieleKulturstätten zu bieten, wie zum Beispiel die Stadt Weimar oder dieWartburg bei Eisenach, die UNESCO-Welterbe sind.phoenix-Reporterin Inge Swolek begibt sich auf einen Streifzugdurch Thüringen, besucht unter anderem das Erste DeutscheBratwurstmuseum in Amt Wachsenburg, gibt einen Einblick in das neueIndustriezentrum "Erfurter Kreuz", stellt neue Wohninitiativen vor,die bezahlbares Wohnen ermöglichen und trifft denRechtsextremismus-Forscher Dr. Axel Salheiser vom Zentrum fürDemokratie und Zivilgesellschaft, um sich von ihm die rechtsextremeSzene in Thüringen beleuchten zu lassen.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell