phoenix plus: Steckbrief Sachsen - Freitag, 2. August 2019, 09.15 Uhr

Bonn (ots) - Am 1. September wählt Sachsen einen neuen Landtag -phoenix begibt sich aus diesem Anlass auf die Suche nach demCharakter des Bundeslandes. Was ist das Besondere an Sachsen? Wielebt es sich in Sachsen? Wie sieht die Wirtschaftskraft des Landesaus? Was essen die Sachsen besonders gerne und wie verbringen sieihre Freizeit? Zunächst die harten Fakten: Gut vier MillionenMenschen leben in Sachsen, etwa 5 Prozent davon kommen nicht ausDeutschland. Bei der Haushalts-Disziplin ist Sachsen 'Musterschüler'- mit nur knapp 1,5 Mrd Euro Schulden kratzt das Bundesland an derschwarzen Null. Zum Vergleich: Nordrhein-Westfalen hatte im März 2019mit 230 Milliarden Euro gut 150 Mal mehr Schulden. DieArbeitslosigkeit beträgt in Sachsen 5,3 Prozent. Damit liegt derFreistaat auf Platz 10 im Bundesländerranking. Wie schon der Stoppdes Uranabbaus nach der Wende wird auch das absehbare Ende derBraunkohle-Förderung viele Arbeitsplätze kosten.Ihren Humor und ihre Sprache pflegen die Sachsen besonders.Jeweils am 3. Oktober kürt eine Jury in mehreren Kategorien diesächsischen Worte des Jahres. "Diggnischl" wurde 2018 zum Schimpfwortdes Jahres gewählt und bedeutet: Dickkopf.Ob Dickköpfigkeit auch eine Charaktereigenschaft ist, die man denSachsen zuschreiben könnte? phoenix-Reporter Kristian Wiegand hatsich umgehört, wie sich die Sachsen selber sehen. Einer seinerGesprächspartner ist Jens Weißflog. Die Skisprung-Legende aus Sachsenerklärt, was den Sachsen ausmacht - und ob es den typischen Sachsenüberhaupt gibt.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell