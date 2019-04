phoenix plus: Spanien vor der Wahl, Montag, 15. April 2019, 11.15 Uhr

Bonn (ots) - Nach nur acht Monaten an der Spitze einerMinderheitsregierung hat der spanische Regierungschef Pedro Sánchezim Februar Neuwahlen für den 28. April ausgerufen, weil das Parlamentseinen Haushaltsentwurf abgelehnt hatte. Zwar könnten linke Parteienaktuellen Umfragen zufolge eine absolute Mehrheit erreichen,allerdings wäre auch die rechtspopulistische Partei "VOX" erstmalsmit knapp zwölf Prozent im Parlament vertreten.Steht auch in Spanien ein Rechtsruck bevor? Die konservativeVolkspartei "Partido Popular" (PP) orientiert sich ebenfalls weiternach rechts. Weitere schwierige Themen kommen hinzu: Nach wie vorungelöst ist der Konflikt mit Katalonien, zudem gibt eswirtschaftliche Probleme. Auch die Flüchtlinge, die Spanien weiterhinansteuern, sind ein Wahlkampfthema.Und dann sind da noch das spanische Königshaus mit seinenSkandalen und ein längst verstorbener Diktator, dessen Gebeine immernoch Ärger machen. ZDF-Korrespondentin Christel Haas zeigt uns dieSituation in Spanien vor der Wahl.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell