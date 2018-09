phoenix plus: Republik im Umbruch - Parteien unter Druck - Montag, 24. September, 09.30 Uhr

Bonn/Berlin (ots) - Seit Jahren verlieren die großen Volksparteienan Wählerstimmen. Das Parteiensystem ist in Bewegung gekommen. Dennneben den sogenannten etablierten Parteien haben sich längst andereAkteure eingefunden wie die vergleichsweise noch junge Partei AfD unddie linke Sammlungsbewegung "Aufstehen". Im Netz entstehen Debattenund Gruppierungen, deren Hintergründe oft undurchsichtig sind.Deutschland hat sich verändert, weg von einer homogenen zu einerpolarisierten Gesellschaft - mit zahlreichen Splittergruppen, dienicht mehr miteinander zu kommunizieren scheinen.Welche Antworten finden die Parteien auf die Herausforderungeneiner polarisierten Gesellschaft? Welche Rezepte haben sie für diegroßen Fragen, die die Menschen in der Republik bewegen? Wie kann esden Parteien gelingen, auch in der individualisierten GesellschaftOrt politischer Meinungs- und Willensbildung zu bleiben?Die Republik ist im Umbruch, die Parteien stehen unter Druck. Istdieser Umbruch eine Gefahr? Oder zeigt er, wie lebendig und beweglichdas politische System in Deutschland ist?phoenix-Reporterin Farah Schlink spricht in Berlin mit ChristopherLauer, ehemaliges Mitglied der Piratenpartei, und demKultursoziologen Prof. Dr. Andreas Reckwitz von derEuropa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell