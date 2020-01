phoenix plus: Pulverfass Libyen - Dienstag, 14. Januar 2020, 15.15 Uhr

Bonn (ots) - Ein Land voller Konflikte und Machtkämpfe: Libyen. Seit demArabischen Frühling kommt das Land in Nordafrika nicht zur Ruhe. Geflüchtetesitzen in Lagern fest, versuchen, sich über das Mittelmeer nach Europa zuretten. Der Premierminister verliert zunehmend an Macht - und der politischerDruck aus dem Ausland nimmt zu. Die Türkei, Russland, europäische Länder sowiedie Vereinigten Staaten - sie alle verfolgen ihre ganz eigenen Interessen inLibyen. Im phoenix plus "Pulverfass Libyen" analysiert Nahost-Experte AndreasDittmann von der Universität Gießen die Gemengelage mit Moderatorin MareikeBokern. Aus Kairo ist ARD-Korrespondent Daniel Hechler zugeschaltet undvermittelt Eindrücke von vor Ort.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4488868OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell