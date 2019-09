phoenix plus: Die Polarstern - Expedition - Dienstag, 17. September 2019, 12.45 Uhr

Bonn (ots) - Es wird die größte Arktis-Forschungsexpedition allerZeiten: Am 20. September 2019 wird der deutsche ForschungseisbrecherPolarstern vom norwegischen Tromsø in die Arktis aufbrechen und einJahr lang fest eingefroren im arktischen Eis durch das Nordpolarmeerdriften.Versorgt von weiteren Eisbrechern und Flugzeugen werden insgesamt600 Menschen aus 17 Ländern an der Expedition teilnehmen. EinVielfaches an Wissenschaftlern wird mit den Daten arbeiten, um dieKlima- und Ökosystemforschung auf ein neues Niveau zu heben. Geleitetwird die Mission vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven und demHelmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI) in Potsdam.Nicht nur die Forschung über den Klimawandel und seine Auswirkungenauf das Ökosystem sind bemerkenswert an dieser Expedition;herausragend ist vor allem, dass es - vielleicht zum letzten Mal,eine international koordinierte Expedition von sehr großem Ausmaßist: Russland, Kanada, USA, China, Japan und die EU beteiligen sichalle gemeinsam an dem Arktis-Forschungsprojekt und haben im Anschlussjeweils Zugriff auf die Ergebnisse. Damit forschen hier all jeneLänder gemeinsam, die sich jetzt bereits um die zukünftige Ausbeutungder Arktis streiten. Vielleicht dient das Projekt ja noch einmal derAnnäherung an eine gemeinsame Vorgehensweise bzgl. der Arktis, bevorjede Nation die Bagger losschickt....phoenix-Reporter Hans-Werner Fittkau spricht u.a. mit dem Leiterder Forschungsmission Prof. Markus Rex vom Alfred-Wegner - Institutund stellt die geplante Mission vor.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell