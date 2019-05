phoenix plus: Netanjahus Weg zur Macht - Montag, 03. Juni 2019, 11.45 Uhr

Bonn (ots) - Seit Jahrzehnten ist er einer der wichtigsten Figurenin der israelischen Politik. Und ab Sommer 2019 wird BenjaminNetanjahu länger im Amt des Premierministers sein als StaatsgründerDavid Ben Gurion. Ein Politiker, der von sich selbst sagt: "Ichspiele in einer anderen Liga. Ich habe das kleine Israel zurWeltmacht gemacht." ARD-Korrespondentin Susanne Glass zeigt in ihremPortrait Netanjahus Weg zur Macht.Im Alter von 34 Jahren ist er Vertreter Israels bei den VereintenNationen. 1988 zieht er für den konservativen Likud in die Knessetein. 1996 wird er jüngster Regierungschef Israels. Er gilt alsHardliner, lehnt Verhandlungen mit den Palästinensern ab, setzt aberzunächst den Oslo-Prozess fort. In den Jahren seiner zweiten, drittenund vierten Amtszeit, zwischen 2009 und 2019, wird dieZweistaatenlösung immer unwahrscheinlicher. Die Siedlungen imWestjordanland werden massiv ausgebaut.Mit dem Republikaner Donald Trump regiert seit 2017 im Weißen Hausfür Netanjahu nun ein "Bruder im Geiste". Die beiden kennen sich seitNetanjahus USA-Zeiten. Beide sehen im Iran den Hauptfeind, auch aufNetanjahus Rat kündigt Trump das internationale Atomabkommen auf. MitMedien und Justiz liegt Netanjahu im Clinch. Bezichtigt sie derHexenjagd, weil gegen ihn Korruptionsverfahren laufen. Die Mehrheitder Bevölkerung sieht bei den Wahlen am 9. April 2019 über dieVorwürfe hinweg. Auch weil er für sich reklamieren kann, das AnsehenIsraels als erfolgreiche Start-up-Nation aufgewertet zu haben und alsGarant für Israels Stärke gilt. Dennoch schwebt über seiner fünftenAmtszeit das Damoklesschwert einer Anklage wegen Korruption.http://ots.de/4e64ycPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell