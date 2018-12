phoenix plus: Die Macht der Angst - Mittwoch, 5. Dezember 2018, 10.30 Uhr

Bonn (ots) - Es geht uns in Deutschland objektiv so gut wie langenicht. Trotzdem gibt es weit verbreitetet Ängste. Angst scheint dasLebensgefühl der Gegenwart zu sein - Angst vor Überfremdung und demVerlust der kulturellen Identität, vor Überwachung, vorDigitalisierung, vor dem Klimawandel und vor Altersarmut. Warumschaffen wir immer neue Angstwelten, obwohl wir so sicher leben wienie zuvor?Die phoenix Reporterinnen Mona Heck und Inge Swolek haben sich inder Bevölkerung umgehört und Menschen getroffen, die tatsächlichdiese Ängste haben, aber ganz unterschiedlich damit umgehen.Grigorij Richters etwa versucht in einem Fußmarsch von Paris nachBerlin auf die Ängste und Lebensperspektiven von minderjährigenFlüchtlingskinder aufmerksam zu machen. Margit Lüttgen wiederum hatso viel Angst vor den Flüchtlingen, dass sie nach 40 Jahren SPD dieAfD wählt und die 22-jährige Lena Hey sorgt sich um unseren Planetenund wohnt seit einem halben Jahr im Widerstandscamp im HambacherForst.Der renommierte Angstforscher Prof. Borwin Bandelow analysiert,woher diese Ängste kommen und welche Kraft und Macht sie auf unsMenschen ausüben.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell