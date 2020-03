phoenix plus: Leben mit Corona, Donnerstag, 19. März 2020, 15:15 Uhr

Bonn (ots) - Die durch das neue Coronavirus verursachte Pandemie hat auch Deutschland fest im Griff. Wie lebt es sich mit den ständig neuen Herausforderungen, die das Virus in die Gesellschaft trägt? Können wir aus dieser Krisenzeit etwas für das Zusammenleben lernen?Der Leiter der Abteilung Interventionelle Biologische Psychiatrie am Universitätsklinikum Freiburg, Prof. Thomäs Schläpfer, versucht Antworten zu geben. Tanja Kewes, Chefreporterin der Zeitung Handelsblatt berichtet, welchen Herausforderungen sie sich im Homeoffice zusammen mit dem Alltagsleben einer Mutter und Ehefrau stellen muss.Zudem wird Dr. Michael Grömling vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln die Auswirkungen des öffentlichen Shutdowns auf die kleinen und großen Unternehmer in Deutschland bewerten.phoenix-Moderatorin Sara Bildau führt durch das phoenix plus.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4551958OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell