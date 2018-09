Bonn (ots) - Das Ende des Steinkohlenbergbaus naht. Im Dezemberschließen die beiden letzten Zechen Deutschlands, Prosper-Haniel inBottrop und Anthrazit in Ibbenbüren. Das erfüllt viele Menschen vorallem im Ruhrgebiet mit Wehmut. Da hat der ein oder andere "richtigPippi inne Augen". Und so ist das Interesse groß, noch einmal unterTage zu schauen, wie die Kumpel, die Helden des Bergbaus, ihren Jobmachen.Auf Zeche Nachtigall in Witten können Besucher hautnah erleben,wie die Bergleute mit spartanischem Gerät die Kohle per Handherausgeschlagen haben - ganz so wie zu Beginn im 18. Jahrhundert.Schon vor 300 Jahren hat man an dieser Stelle die ersten BrockenKohle gefördert. Hier liegen die Wurzeln des Bergbaus im Ruhrgebiet.Seit 2003 wird diese Zeche als Museum vom LandschaftsverbandWestfalen-Lippe und der RAG, der früheren Ruhrkohle AG, betrieben.Die phoenix-Reportage "Kohle, Kumpel und Maloche - Schicht aufZeche Nachtigall" dokumentiert ein spannendes StückIndustriegeschichte, die Besucher hautnah erleben können. Mit Helm,Grubenjacke und Leuchte ausgerüstet, können die "Freizeitkumpel" miteinem Museumsführer die geheimnisvolle Welt unter Tage erkunden.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell