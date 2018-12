phoenix plus: Klimakonferenz Kattowitz - Samstag, 15. Dezember, 13.00 Uhr

Bonn (ots) - Zwei Wochen lang haben 190 Staaten auf derKlimakonferenz im polnischen Kattowitz darum gerungen, wie dievereinbarten Klimaziele von Paris erreicht werden können. Ein neuesRegelbuch sollte verabschiedet werden. Darüber hinaus stand derSonderbericht des Weltklimarates zur globalen Erwärmung von 1,5° C imFokus.Deutschlands Image als Vorreiter in Sachen Klimaschutz istangekratzt. Ohne eine klare Strategie zum Kohleausstieg, dafür abermit großer finanzieller Investitionsbereitschaft, ist die deutscheDelegation in Kattowitz angereist.War das genug? Welche Konsequenzen hat die 24. Klimakonferenz?phoenix-Reporterin Inge Swolek analysiert den Abschluss derVerhandlungen mit Sven Harmeling von Care International und zeigt dieHighlights aus einer Woche Berichterstattung rund um dieKlimakonferenz in Polen.http://ots.de/mnV1faPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell