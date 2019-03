phoenix plus: Kampf um die EU-Kommission - Unterwegs mit Manfred Weber - Montag, 25. März 2019, 12.45 Uhr

Finanztrends Video zu



Bonn (ots) - Er ist Spitzenkandidat der EVP und möchte das ErbeJean-Claude Junckers antreten: Manfred Weber, Niederbayer, 46 Jahrealt, will EU-Kommissionspräsident werden. Deshalb begibt er sich aufWahlkampftour. Er nennt sie Listening-Tour. Er will zuhören, ummöglichst viel von den Sorgen und Nöten der Bürgerinnen und Bürgermitzubekommen. Sein Motto: Raus aus dem Elfenbeinturm.Brüssel darf keine Black-Box sein, sondern muss in direktenKontakt mit den Menschen kommen. Deshalb versucht Weber möglichstviele Länder vor der Europa-Wahl zu bereisen. Eines seiner Ziele: Dieportugiesische Stadt Porto. Er besuchte dort einKrebsforschungsinstitut und einen Portweinhersteller, trafMarktfrauen und kam mit vielen Menschen ins Gespräch.Gelang es Manfred Weber aber tatsächlich zu überzeugen? Wie istsein Bekanntheitsgrad in Portugal? Wie hat er sich dort verkauft? Alldas zeigt die Reportage Kampf um die EU-Kommission - Unterwegs mitManfred Weber von Klaus Weber und Anita Bethig.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell