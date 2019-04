phoenix plus: Instrumente der Macht - Der politische Streit - Mittwoch, 10. April 2019, 09.30 Uhr

Bonn (ots) - Ohne Streit geht es nicht, da sind sich NorbertLammert und Wolfgang Thierse einig. Als langjährigeBundestagspräsidenten haben sie hundertfach mitbekommen, wieAbgeordnete verschiedener Fraktionen in Streit geraten. Denn imDeutschen Bundestag wird ständig diskutiert, argumentiert unddebattiert.Reden, Kurzinterventionen, Zwischenrufe, Generaldebatten,Regierungserklärungen, Aussprachen - der Streit um Mehrheiten istpolitischer Alltag. Streit gehört zum Parlament, vor allem gehört erzur Demokratie.Aber: Können unsere Abgeordneten das - richtig streiten? Haben wirin der deutschen Politik, haben wir im Parlament eine gute,konstruktive Streitkultur? Was eigentlich macht einen wirklich gutenund interessanten Streit aus? Wie hat sich das Streiten bei uns imLaufe der Jahrzehnte verändert und vor allem: Was müssten diePolitiker verbessern, um in Zukunft besser miteinander zu streiten.Die phoenix-Reporter Kathrin Augustin und Sven Thomsen haben sichmit diesen Fragen beschäftigt. An Beispielen zeigen sie wie imdeutschen Parlament gestritten wird und sprechen mit Politikern,Journalisten und Wissenschaftlern über den Streit in der politischenLandschaft unserer Republik.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell