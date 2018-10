phoenix plus: Instrumente der Macht - Donnerstag, 25. Oktober 2018, 9.30 Uhr

Bonn (ots) - Die Welt ist oft kompliziert und im Zuge derGlobalisierung wird sie komplexer. Die Staaten der Welt arbeitenimmer enger zusammen. Das führt zu mehr Kooperationen. Auf deranderen Seite steigt aber auch die Zahl der weltweiten Krisen undKonflikte. Die internationale Politik befindet sich seit einigenJahren im Dauerkrisenmodus. Da ist Verhandlungsgeschick gefragt, umKonflikte zu lösen, mindestens aber einzudämmen.Diese Arbeit übernehmen Diplomaten, meist im Hintergrund derinternationalen Politik. Sie loten aus, wo Regierungen möglicherweisekompromissbereit sind, wo auch unter schwierigen Bedingungengemeinsame Interessen bestehen, die Kompromisse erlauben. Was machteinen guten Diplomaten, was macht gute Diplomatie aus? Was sind diegrößten Herausforderungen für die internationale Diplomatie und wo inwelchen Situationen stoßen Diplomaten an ihre Grenzen?Mit diesen Fragen haben sich die phoenix-Reporter Kathrin Augustinund Sven Thomsen auseinandergesetzt und erfahrene Diplomatengetroffen. Kathrin Augustin spricht mit Volker Stanzel, demehemaligen Botschafter Deutschlands in Japan und in China. Er istaktuell Leiter des Forschungsprojekts "Diplomatie im 21. Jahrhundert"der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und auch Gerlinde Christ-Manzkommt zu Wort. Die Österreicherin war viele Jahre im diplomatischenDienst für ihr Land im Einsatz. Unter anderem war sie die erste Frauan der Spitze der Presse- und Informationsabteilung imAußenministerium in Wien.http://ots.de/gElDlpPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell