phoenix plus: Heimat - Ostdeutschland - 3. Oktober 2018, 16.30 Uhr

Bonn (ots) - Auch mehr als 25 Jahre nach der Wiedervereinigunggibt es in den neuen Bundesländern ein ganz spezielles Lebensgefühl -und zwar das Lebensgefühl Ost. Aber was macht es aus? Warum fühltsich das Leben in Dresden, Magdeburg und Erfurt anders an, als inDüsseldorf, Hamburg oder München?Wir sind auf der Suche nach dem spezifisch Anderen, demostdeutschen Heimatgefühl, und finden es in Suhl, einer einststerbenden Stadt, deren Bewohner die Hoffnung nicht verloren haben.Wir besuchen eine traditionsreiche Kleingartenkolonie in Merseburg,deren Gartenfreunde im Schatten der ehemals umweltverschmutzendenChemiewerke Buna und Leuna ihren Zusammenhalt feiern und auch heutenoch ihren kleinen Urlaub abseits von Fernweh und Reisebeschränkungenleben. Wir sind im Eichsfeld und sprechen mit Rückkehrern. Und wirtauchen noch einmal ein in die tiefe DDR mit unserem Moderator StefanGanß, der eine Woche in einem DDR-Museum "überlebt" hat.Der gebürtige Thüringer ist Radiomoderator und Fernseh-Reporterund setzt sich mit Themen aller Facetten auseinander. Für dieReportagereihe aus dem DDR-Museum gewann der gebürtige Thüringer denBremer Fernsehpreis. Einmal im Monat stellt er in seiner Rubrik"Ganß' heile Welt" im Nachmittagsformat "MDR um 4" herzige,glückliche und bewegende Momente aus Mitteldeutschland vor.Stefan Ganß wird das Gefühl Heimat und was es ausmacht mit vierGästen besprechen: Cornelius Pollmer hat viele Jahre alsKorrespondent der Süddeutschen Zeitung in Dresden der eherwestdeutschen Leserschaft den Osten erklärt. Er ist mit ganzem HerzenDresdner. Frank Richter hat als damaliger Leiter der Landeszentralefür politische Bildung das Phänomen Pegida genau erkundet undversucht, mit den Anhängern in Kontakt zu kommen und zu bleiben. Derehemalige Bürgerrechtler aus Meißen kennt sich aus mit politischenExtremen. Tina Wittkowski hat eine klassisch-ostdeutsche Biografie:mehrfach gebrochen, doch immer wieder aufgestanden, so beschreibtsich die ehemalige Gerüstbauerin, die heute ein Kinderhaus in Hallebetreibt, selbst. Prof. Paolo Fornara leitet die Klinik fürTransplantationsmedizin an der Uniklinik Halle. Wir sind gespannt,wie der gebürtige Italiener seine Heimat in Halle sieht und ob erüberhaupt noch Unterschiede zwischen Ost und West wahrnimmt.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell