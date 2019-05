phoenix plus: Europawahl - die kleinen Parteien, Montag, 20. Mai 2019, 14.45 Uhr

Bonn (ots) - Bei der Europawahl am 26. Mai treten neben dengroßen, etablierten Parteien auch 34 kleine und Kleinstparteien an.Seit 2014 gilt in Deutschland bei Europawahlen keine Sperrklauselmehr, die sonst übliche Fünf-Prozent-Hürde entfällt. Dadurch habenauch die kleinen Parteien gute Chancen, im Europaparlament mitwenigstens einem Abgeordneten vertreten zu sein. So haben es bei derletzten Wahl DIE PARTEI, Die Familienpartei und die NPD zu einem Sitzim EU-Parlament gebracht. Unter den kleinen Parteien und "sonstigenpolitischen Vereinigungen" finden sich etliche Namen, die wenigbekannt sind - von der Partei der Liebe bis zurMarxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands. Sie lassen sich inrechte, linke, spirituelle, Netz- oder Klientelparteien gruppieren,setzen sich für mehr oder weniger Europa ein.Das phoenix plus gibt einen Überblick über die kleinen Parteienund stellt die Programmschwerpunkte der verschiedenen Gruppierungenvor. phoenix-Moderatorin Martje Freese ordnet die Ergebnissegemeinsam mit der Politologin Isabelle Borucki von der UniversitätDuisburg-Essen ein.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell