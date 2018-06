phoenix plus: Europa vereint? - Mittwoch, 20. Juni 2018, 14.45 Uhr

Bonn (ots) - Krisen hat Europa in den vergangenen Jahrzehntenimmer wieder bewältigt. Aber selten wurde die Staatengemeinschaft sosehr in seinen Kernwerten bedrängt wie derzeit. Flüchtlingskrise, derBrexit, autoritäre nationalistische Entwicklungen in Osteuropa undder Handelsstreit mit den USA bedrohen das einstige Friedensobjektmassiv. Was ist von Europa in Zukunft zu erwarten? Welchen Weg nehmendie Spaltungstendenzen innerhalb der Europäischen Union? Und welcheErwartungen können wir an den größten Wirtschaftsraum der Weltstellen? Der phoenix plus Schwerpunkt "Europa - vereint?" versucht,Fragen auf diese Antworten zu geben.Moderatorin Mareike Bokern spricht mit Prof. Ludger Kühnhardt,Direktor Zentrum für europäische Integrationsforschung Uni Bonn, undWalter Schlebusch, Vorstandsmitglied der Organisation "UnitedEurope".Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell