phoenix plus: Eurokrise beendet? - Montag, 27. August 2018, 10:45

Bonn (ots) - Seit dem 20. August 2018 bekommt Griechenland keineHilfsmittel mehr aus dem Euro-Krisenfonds. Die Vertreter derEU-Institutionen sind erleichtert über das Ende der mehr als achtJahre andauernden Kredithilfe.Das erste Mal seit 2010 stehe Griechenland wieder auf eigenenFüßen, die griechische Wirtschaft wachse, es gebe Haushalts- undHandelsüberschüsse, so der Chef der Eurogruppe, PortugalsFinanzminister Mário Centeno. Deutsche Ökonomen sind da skeptischer:es sei weiter offen, ob Griechenland dauerhaft ohne Hilfe im Euroraumüberleben könne.Wie geht es weiter mit Griechenland? Greift die europäischeFinanzkrise auf andere Länder über? Wie sieht die Finanzpolitik inItalien aus? Welche Konsequenzen ergeben sich für den Euro-Raum?Welche Auswirkungen hat das? Wie wirkt sich der HandelskonfliktUSA-Türkei auf die Geldstabilität aus?phoenix plus "Eurokrise beendet?" gewährt aktuelle Informationenzur Finanzpolitik in Griechenland, Italien und der Türkei. Zu Gast imBonner Studio ist die Finanzexpertin Laura von Daniels von derStiftung Wissenschaft und Politik. Zugeschaltet aus Luxemburg wirdder Chefökonom des ESM, Rolf Strauch. Die Reportage "Griechenland -Armut trotz Tourismusboom" rundet das Thema filmisch ab. Durch dieSendung führt Ina Baltes.