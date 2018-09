phoenix plus Erstausstrahlung: Sand - Kampf um Rohstoffe - Freitag, 07. September 2018, 09.30 Uhr

Bonn (ots) - Ein Rohstoff, scheinbar unendlich verfügbar undunersetzbar für die Industrie: Sand. Die kleinen Körner sind wahreAlleskönner, kommen in Tütensuppen vor oder sind für dieGlasproduktion von Nöten. Aber vor allem sind sie wichtigerBestandteil von Zement und damit unerlässlich für die Baubranche -und Wohnungen sowie Straßen brauchen wir überall auf der Welt immermehr.Was wir aber mit unserem Sandhunger auslösen, was er für unsereUmwelt bedeutet und warum Wüstensand keine Alternative für dieBauindustrie ist - all diesen Fragen geht Reporter David Damschen imphoenix plus "Rohstoff Sand" nach. Dafür ist er unter anderem nachThüringen gefahren, um die Arbeit der Firma "Polycare"kennenzulernen. Die Mitarbeiter stellen einen Spezial-Beton her, dereine mögliche Alternative zum gefragten Bausand darstellt. Außerdemerklärt ein Experte vom WWF, welche Auswirkungen der globaleSandhunger auf unsere Natur hat.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell