phoenix plus: Bundeswehr am Limit? - Freitag, 6. September 2019, 10.30 Uhr

Bonn (ots) - Schlechte Ausrüstung, Hubschrauber, die nicht fliegendürfen, der Umgang mit Rechtsextremen in der Truppe: Wenn dieBundeswehr Schlagzeilen macht, sind diese oft negativ. Was es heißt,Soldat zu sein, wofür die bundesdeutsche Parlamentsarmee da ist undwie sie funktioniert ist seit dem Ende der Wehrpflicht im Jahr 2011im Alltag nicht mehr ganz so präsent.Die phoenix-Reporterinnen Eva Wormit und Sarah Schmidtbeschäftigen sich mit dem Zustand der Truppe. Wie es um dieBundeswehr und ihre Ausrüstung steht, das schildern derWehrbeauftragte des Deutschen Bundestages Hans-Peter Bartels undAndré Wüstner, Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes, ausihrer jeweiligen Perspektive. Wie wirbt die Bundeswehr neue Rekrutenan und wie läuft deren Ausbildung ab? Gibt es genug Soldaten?Antworten auf diese Fragen gibt der für Personal zuständigeOberstleutnant Thomas Scheibe vom Presse- und Informationszentrums"Personal" der Bundeswehr. Wie man einen Panzer digitalisiert und dieTruppe und ihre Organisationsstrukturen im Zeitalter derDigitalisierung fit für die Zukunft macht, erklärt Kapitän SvenJanssen vom Zentrum Cyber-Operationen der Bundeswehr. Außerdem gehtes um ethische Fragen. Wie geht die Weltgemeinschaft mit autonomenWaffensystemen um? Und wie verändert sich der Beruf des Soldaten?