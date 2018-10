phoenix plus: Brexit? - Mittwoch, 24. Oktober 2018, 10.30 Uhr

Bonn (ots) - Am 24. Juni 2016 hat sich das Vereinigte Königreichin einem Referendum dazu entschlossen, die Europäische Union zuverlassen. Die Bedingungen für den Ausstieg sind bis heute nichtendgültig geklärt.Im phoenix plus "Brexit?" blickt phoenix auf die Entwicklung derletzten zwei Jahre. Was ist seit dem Referendum passiert? Wie sehendie Möglichkeiten des Austritts aus? Gibt es einen Weg zurück?Mareike Bokern diskutiert mit dem britischen Journalisten GrahameLucas und der Ökonomin Zoryana Olekseyuk, Deutsches Institut fürEntwicklungspolitik, die möglichen Szenarien des Austritts. Dasphoenix plus beleuchtet außerdem die potentiellen Folgen für dieWirtschaft, den Einzelnen und nicht zuletzt für das Image der EU.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell