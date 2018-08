phoenix plus: Die Aeolus-Mission - Donnerstag, 30. August 2018, 11.45 Uhr

Bonn (ots) - Aeolus, der griechische Gott der Winde. Nach ihm istder Satellit benannt, den die ESA vor einer Woche ins All beförderthat. Mit einer ganz neuen Laser-Technik sollen Wettervorhersagenpräziser entstehen und neue Erkenntnisse zum Klimawandel gewonnenwerden.phoenix-Reporter Michael Krons hat den europäischenWeltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana besucht und diespannende Mission beobachtet. Was kann Aeolus leisten?http://ots.de/7SFfY6Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell