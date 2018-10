phoenix plus: Abrechnung mit Trump? - Kongresswahlen in den USA - Donnerstag, 11. Oktober 2018, 20.15 Uhr

Bonn (ots) - Bei den Kongresswahlen am 6. November steht für denUS-Präsidenten viel auf dem Spiel: Sollten die Republikaner dieMehrheiten in Repräsentantenhaus und Senat verlieren, würde dasTrumps politischen Handlungsspielraum erheblich einschränken. Schonjetzt ist das Land zerrissen: Waffengesetze, Fake News und der Umgangmit Immigranten spalten, die Schere zwischen arm und reich wirdgrößer, eine gute Gesundheitsversorgung wird ein Privileg von immerweniger US-Bürgerinnen und Bürgern. ARD-Korrespondent Jan PhilippBurgard zeigt die tiefer werdenden gesellschaftlichen Gräben auf,spricht mit dem Trump-freundlichen Politikberater Peter Rough und derdeutschen Botschafterin in Washington, Dr. Emily Haber, die sich zumersten Mal im deutschen Fernsehen äußert.http://ots.de/RHbiXlPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell