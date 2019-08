phoenix plus: Abchasien - Die abtrünnige Republik

Bonn (ots) - Abchasien - eine Region, die weltweit nur fünf Länderals eigenen Staat anerkennen. Laut Völkerrecht ist Abchasien ein TeilGeorgiens, hat sich aber mit russischer Hilfe für unabhängig erklärt.Ein bis heute ungelöster Konflikt. Der Krieg zwischen Georgien undAbchasien Anfang der 90er Jahre brachte große Teile der Industrie zumErliegen. Die große Stadt Tqwartschal zum Beispiel ist heute eineGeisterstadt, nachdem das Kohlekraftwerk geschlossen wurde und dieMenschen wegziehen mussten.ARD-Korrespondent Demian von Osten hat sich im internationalisolierten Abchasien umgeschaut. Der russische Einfluss ist überallgegenwärtig. Tausende russische Soldaten sind in Abchasienstationiert und kontrollieren die Grenzen. Knapp zwei Drittel desStaatshaushalts kommen aus Moskau. Georgien und weite Teile derinternationalen Gemeinschaft sehen Abchasien deshalb als ein vonRussland besetztes Gebiet an.Für die georgische Minderheit in Abchasien keine einfacheSituation: Hunderte Georgier aus Abchasien fahren jeden Tag auf dieandere Seite zum Arbeiten und Einkaufen oder um Verwandte zubesuchen. Dazu brauchen sie einen georgischen Pass, den dieabchasische Regierung aber nicht mehr ausstellen will. Als Zweitpasssoll nur noch ein russischer erlaubt sein.Abchasien steckt in der Sackgasse. Ohne Russland kann es nichtüberleben, völkerrechtlich gehört es zu Georgien, aber mit Georgienzusammenzugehen, kann sich dort auch kaum jemand vorstellen.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell