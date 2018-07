"phoenix persönlich" am 06.07.2018, 18:00 Uhr: Reinhard K. Sprenger im Gespräch mit Michael Krons

Bonn (ots) - Reinhard K. Sprenger, Autor und profilierterFührungsexperte, macht sich Sorgen um die Demokratie. BeimUnionsstreit um die Asylpolitik geht er hart mit den politischenAkteuren ins Gericht: "Diese Regierungskrise hat gezeigt, dass sicheine politische Parallelgesellschaft fast autistisch mit sich selbstbeschäftigt. Welche Spätfolgen das für die Demokratie haben kann,wird dabei ignoriert". Vertrauen ist für Sprenger auch die Grundlagefür eine erfolgreiche Zusammenarbeit in der Politik. Der Konfliktzwischen Kanzlerin Angela Merkel und Bundesinnenminister HorstSeehofer habe für alle offenbart, dass ihr Vertrauensverhältniszerrüttet sei, dabei sei Vertrauen elementar, um gemeinsam Zukunftgestalten zu können.In "phoenix persönlich" spricht Michael Krons mit demManagementberater Reinhard K. Sprenger über die Frage, welchenSchaden die Regierungskrise angerichtet hat und darüber, was einegute Regierung und was gute Führungskräfte auszeichnet.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell