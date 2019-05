phoenix persönlich: Ulrich Wickert zu Gast bei Alfred Schier - Samstag, 25. Mai 2019, 00.30 Uhr

Bonn (ots) - In der Sendung "phoenix persönlich" spricht AlfredSchier mit Ulrich Wickert über die Ibiza-Affäre, die Europawahl unddie Rechtspopulisten.Der Journalist und langjährige "Tagesthemen"-Moderator UlrichWickert hält es für wahrscheinlich, dass Geheimdienste hinter dersogenannten Ibiza-Affäre rund um den FPÖ-Chef Heinz-Christian Strachestecken: "Das kann kein Einzelkämpfer machen, das kann auch nicht soein kleines Grüppchen machen, sondern da stehen Leute dahinter, diedas Handwerk gelernt haben", erklärt der ehemaligeARD-Auslandskorrespondent. Dennoch hält Wickert die Veröffentlichungdes Videos, das zum Rücktritt des österreichischen Vizekanzlers undFPÖ-Chefs Strache führte, auch kurz vor der Europa-Wahl fürjournalistisch geboten.Außerdem spricht Wickert darüber, welche Bedeutung der BegriffHeimat für ihn hat. "Ich bin von meiner Biografie her ein Zigeuner",sagt der Diplomaten-Sohn, der in Japan geboren wurde. Seine Schulzeitverbrachte er abwechselnd in Deutschland und Frankreich - und war fürseine Mitschüler stets der Fremde. "Dadurch habe ich mir natürlichimmer wieder die Frage gestellt: Wo ist meine Heimat?", so Wickert."Das muss nicht ein Ort sein, aber es kann auch ein Ort sein, mit demman sich identifiziert." Letztendlich gehöre viel mehr dazu: dieKultur und die Menschen, die mit dem Ort verbunden sind.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell