phoenix persönlich: Sylvie Goulard zu Gast bei Michael Krons - Freitag, 03. Mai 2019, 18.00 Uhr

Bonn (ots) - Unsere Gesellschaften sind reicher als je zuvor unddoch gibt es deutliche Unterschiede zwischen den sozialen Schichten,konstatiert Sylvie Goulard, Vizepräsidentin der Banque de France.Obwohl gerade Frankreich durch seine Steuerpolitik versuche,Ungleichheit zu reduzieren, gebe es dennoch ein soziales Unbehagen.Das bereite ihr große Sorgen, so Goulard, die als enge Vertraute vonPräsident Emmanuel Macron gilt und kurzzeitig Verteidigungsministerinwar.Auch die EU sei in keinem guten Zustand, bemängelt die überzeugteEuropäerin und ehemalige Abgeordnete des Europaparlaments: Der Blickder Briten auf die Europäische Union sei zwar immer etwas skeptischergewesen. Doch müsse man sich inzwischen die Frage stellen, ob dieHaltung der Briten eine Ausnahme darstelle oder ob alle in Bezug aufdie EU ein bisschen "britischer" geworden seien.Goulard erinnert daran, dass die Europäische Gemeinschaft aus derErfahrung zweier Weltkriege auch als Friedensprojekt entstanden sei.Zweifellos sei die EU eine "Wertegemeinschaft", so Goulard, dochmüsse man überlegen, warum es so viele Divergenzen gebe. "Wir müssenuns fragen, was wir falsch gemacht haben."In der Sendung "phoenix persönlich" spricht Michael Krons mit derVizepräsidentin der Banque de France Sylvie Goulard in Paris über dieKrise der EU, über die Frage, wie mächtig die EuropäischeGemeinschaft ist und über die Gründe der aktuellen Protestbewegungenin Frankreich.