phoenix persönlich: Stephan Grünewald zu Gast bei Michael Krons - Freitag, 22. März 2019, 18.00 Uhr

Bonn (ots) - Der Psychologe und Marktforscher Stephan Grünewaldbeschreibt den Zustand unserer Gesellschaft als immer zerbrechlicher.Unzufriedenheit und Aggressivität bis zum Hass breiten sich nicht nurin den sozialen Netzwerken aus. "Wir beobachten eine sehr großeVerunsicherung, eine Aufgewühltheit, eine Zunahme von Wut, die sichimmer häufiger im Alltag entlädt", beschreibt Grünewald die Stimmungder Menschen.Wesentlich dafür sei die Tatsache, dass es in Deutschland nichtgelungen sei, einen Masterplan für die eigene Zukunft zu entwickeln,schreibt Grünewald in seinem Buch "Wie tickt Deutschland?". Dasverstärke die Zukunftsangst: "Wer kein Zukunftsbild hat, will umjeden Preis die Bilder der Vergangenheit bewahren. Deutschland ist esseit der Jahrtausendwende gelungen, den Status quo zu bewahren, abernicht, eine gemeinsame Vision zu entwickeln, die Zuversicht undWagemut verspricht."In der Sendung "phoenix persönlich" spricht Michael Krons mit demPsychologen und Gründer des "rheingold-institut" Stephan Grünewaldüber die Ursachen und Folgen unserer gereizten Gesellschaft.Die politisch Verantwortlichen in Deutschland hätten den Bürgernden Eindruck vermittelt, man brauche keinen öffentlichen Diskurs mehrüber wichtige gesellschaftliche Fragen und die Perspektive für dieZukunft. Dabei sei gerade dies bis hin zum Streit nötig, um Menschenbei Entscheidungen einzubeziehen. Die Angst vor der Digitalisierungbestärkt dies zudem, berichtet Stephan Grünewald. "In den Gesprächenhaben viele Menschen Angst, dass durch die Künstliche Intelligenz,die Automatisierung ihre Arbeitskraft irgendwann obsolet wird."Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell