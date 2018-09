phoenix persönlich: Simone Solga zu Gast bei Alfred Schier - Freitag, 21. September 2018, 18.00 Uhr

Bonn (ots) - "Ich bin die Souffleuse der Kanzlerin. Ich flüstereder Kanzlerin ein, was sie bei einer Rede sagen möchte, was sie beieiner Talkshow sagen muss, was sie spontan im Gespräch mit Macronkaum zu denken wagt", so Simone Solga über ihre Bühnenfigur. "Ichwill gar nicht der besserwissende Kabarettist sein, der weiß, wie esgeht und immer nur auf Trump rumhackt. Da schlägt der Puls beimkleinen Mann sicherlich woanders." Die Kabarettistin Simone Solgagehört zu den wenigen Frauen, die politisches Kabarett machen. Mitihrer Figur der "Kanzlersouffleuse" ist sie seit dem Amtsantritt vonBundeskanzlerin Angela Merkel im Jahr 2005 auf den Bühnen unterwegs.In der Sendung "phoenix persönlich" spricht Alfred Schier mit derKabarettistin Simone Solga über ihre Jahre mit Angela Merkel, überdie Herausforderung und den Druck, Abend für Abend zu aktuellenpolitischen Ereignissen Stellung nehmen zu müssen und, warum manunweigerlich als politische Kabarettistin polarisieren muss.Simone Solga möchte sich auf der Bühne nicht um heikle Themenherumdrücken. "Wenn ich nur für eine intellektuelle Elite Kabarettmache, dann ist der kleine Mann heimatlos."Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell