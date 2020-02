"phoenix persönlich": Severin von Hoensbroech zu Gast bei Michael Krons, Freitag, 14. Februar 2020,18:00 Uhr

Bonn (ots) - In "phoenix persönlich" spricht Michael Krons mit dem LandwirtSeverin von Hoensbroech über nachhaltige Landwirtschaft, das Verhältnis vonMensch und Natur und die Frage, ob Lebensmittel zu billig sind.Im Jahre 2012 zog der ausgebildete Psychologe und Landwirt Severin vonHoensbroech mit seiner Familie nach Schloss Türnich bei Kerpen, um dieFamilientradition fortzusetzen und einen Ort für Nachhaltigkeit zu entwickeln.Dabei mahnt er, man könne nicht mit der Natur verhandeln, die gegenwärtige Krisesei nur im Einklang mit der Natur zu bewältigen."Unser Klima ist aus den Fugen. Das merken wir schon massiv. Das merken ja auchdie Landwirte massiv", sagt der Landwirt Severin von Hoensbroech. Vor diesemHintergrund ist für ihn die Rede von US-Präsident Trump in Davos, in dem er denKlimawandel als apokalyptisch und als Hysterie bezeichnet, "ein Skandal". VonHoensbroech warnt vor der Einstellung, es ist immer noch alles gut gegangen."Wir merken im Moment, es geht überhaupt nicht mehr alles gut. Und wenn wirnicht radikal etwas tun, dann haben wir hier sehr bald sehr große Probleme."Von Hoensbroech nimmt die Landwirte gegen die aktuellen Vorwürfe in Schutz. "DerLandwirt hat ja eine irre Verantwortung für die Natur. Das Problem, das wir imMoment haben ist, dass der Landwirt dafür nicht bezahlt wird." Das europäischeSystem, wie Landwirte Subventionen bekommen, hält von Hoensbroech für "völligfalsch". Man müsse denen das Geld geben, die "wirklich nachhaltig" arbeiten.Außerdem warnt er vor zu billigen Lebensmitteln und fordert nur noch qualitativhochwertige Lebensmittel zu produzieren, damit "wir nicht versehentlich unserenPlaneten kaputt machen."Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4519654OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell