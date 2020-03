phoenix persönlich: Sahra Wagenknecht zu Gast bei Alfred Schier, Freitag, 06. März 2020, 18:00 Uhr

Bonn (ots) - Sahra Wagenknecht, die ehemalige Fraktionsvorsitzende der ParteiDIE LINKE, kritisiert die Vorschläge der Grünen zur Flüchtlingspolitik als"unehrlich". "Wenn die Grünen in der Regierung säßen, würden sie jetzt nichtfordern, die Grenze zu öffnen, weil sie genau wüssten, wie die Konsequenzenaussähen. Da sie nicht in der Regierung sind, kann man das wohlfeil fordern, dafühlt man sich ganz menschlich dabei und ganz humanitär und man muss ja nichtfür irgendwelche Konsequenzen geradestehen."Es gehe nicht nur darum, was wirtschaftlich gehe, so Wagenknecht weiter, es gehedarum, was unsere Demokratie verkrafte. "Und wenn ich mir Umfragen angucke, willdie Mehrheit das nicht. Und wenn ich mir nicht wünsche, dass die AfD nochstärker wird, dann kann man nicht Dinge tun, die genau das im Effekt bewirken."In der Sendung "phoenix persönlich" äußert sich Sahra Wagenknecht im Gesprächmit Alfred Schier zur aktuellen Flüchtlingspolitik, über dieMinisterpräsidentenwahl in Thüringen und zu der Frage, wie sie ihr Leben nachihrem Burnout geändert hat.Ihr Burnout habe sich über viele Monate aufgebaut, so Wagenknecht, "dass manimmer wieder mal deprimiert ist, dass man das Gefühl hat, ich komm nicht weiter,ich werde zermürbt. Irgendwann kumuliert das so, dass es einfach nicht mehrgeht." Sie sei relativ schnell wieder auf die Beine gekommen. Sie habe sich inden zwei Monaten Auszeit relativ schnell wieder gefangen und darübernachgedacht, wie sie weitermachen solle: "Als ich das dann entschieden hatte,dass ich nicht wieder als Fraktionsvorsitzende kandidiere, war diese Last unddieser Druck weg. Ab da ging es mir eigentlich deutlich besser."Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4538907OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell