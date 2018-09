phoenix persönlich: Rainer Voss zu Gast bei Michael Krons - Freitag, 14. September, 18.00 Uhr

Bonn (ots) - "Wenn Sie die Finanzkrise verstehen wollen, müssenSie eines akzeptieren: Es geht nicht nur um Geld", erklärt derehemalige Investmentbanker Rainer Voss. "Es geht vielmehr umAllmachtsgefühle. Der Banker fühlt sich als Master of the Universe,als Weltenlenker. Doch in Wahrheit ist das System viel zu komplex,als das ein Einzelner die Folgen seines Handelns überschauen kann."In der Sendung "phoenix persönlich" spricht Michael Krons mit demehemaligen Investmentbanker Rainer Voss über die Ursachen der Banken-und Finanzkrise, über die Frage, ob Banker in einer Parallelweltleben und darüber, welche Lehren aus der Finanzkrise von 2008 gezogenwurden.Der Zusammenbruch der amerikanischen Investmentbank LehmanBrothers vor zehn Jahren löste eine globale Finanz- undWirtschaftskrise aus. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit,versuchten Regierungen, Banken vor der Pleite zu retten. Wie konntees soweit kommen? Viele Banker hätten sich weit von dennormalverdienenden Menschen entfernt, und nicht jeder seicharakterlich geeignet, eine Bank zu führen, so Rainer Voss. "Wirtreten die Aufklärung mit Füßen: Für den Hartz-IV-Empfänger gilt: Dubist ein eigenverantwortlicher Mensch, du bekommst vom Staat ein paarhundert Euro, und davon musst du leben. Und alles, was darüberhinausgeht, darum musst du dich selbst kümmern. Und dann gibt esBankmanager, die beziehen achtstellige Gehälter und brauchen trotzdemeine Ethikkommission, die ihnen sagt, welche Geschäfte sie machendürfen und welche sie bleiben lassen sollten. Da ist nichts mitEigenverantwortung. Dass das kein normaler Mensch mehr versteht, istdoch klar."Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell