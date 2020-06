phoenix persönlich: Prof. Maja Göpel zu Gast bei Michael Krons - Freitag, 26. Juni 2020, 18:00 Uhr

Bonn (ots) - "Die weltweiten Krisen in Umwelt und Gesellschaft sind kein Zufall", so die Politökonomin Maja Göpel. "Sie offenbaren, wie wir mit uns und dem Planeten umgehen, auf dem wir leben. Wenn wir diese Krisen meistern wollen, müssen wir uns die Regeln bewusst machen, nach denen wir unser Wirtschaftssystem aufgebaut haben. Erst wenn wir sie erkennen, können wir sie auch verändern - und unsere Freiheit zurückgewinnen." Das schreibt Maja Göpel in ihrem Buch "Unsere Welt neu denken". In der Sendung "phoenix persönlich" spricht Michael Krons mit der Ökonomin und Transformationsforscherin Maja Göpel, über die Frage, warum sie einen Wandel unserer Gesellschaft für notwendig hält, ob der Wachstums-Gedanke ausgedient hat und welche Rolle die Corona-Krise dabei spielt. "Wir leben ja zum Glück in einer Demokratie", so Maja Göpel. "Ob aus der Corona Krise also eine Chance für Nachhaltigkeit wird, hängt von uns ab: Wie wir uns im Alltag verhalten, wie wir über wünschenswerte Zukunft und dafür erforderliche Rahmenbedingungen sprechen, welchen Unternehmen, Banken und Fonds wir unser Geld geben und wie wir uns als Selbständige, Mitarbeiter*innen oder Bürger*innen einbringen." Eine Stimme sei nicht auf den Wahltag begrenzt, so Göpel weiter, all unsere Handlungen hätten Effekte und "viele sind politisch im besten Sinne des demokratischen Gestaltens."Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4635245OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell