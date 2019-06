phoenix persönlich: Prof. Cornelia Koppetsch zu Gast bei Michael Krons - Freitag, 14. Juni 2019, 18.00 Uhr

Bonn (ots) - Für die Soziologin Cornelia Koppetsch ist derNiedergang der Volksparteien, der sich bei den jüngsten Wahlenmanifestiert hat, keine echte Überraschung: "Nicht durch Zufall habenwir einen Mitgliederschwund in den Verbänden, in den Gewerkschaften,in den Parteien, weil diese Institutionen von den Bürgern nicht mehrals so relevant erachtet werden, weil die Bürger auch spüren, dassdie Musik woanders spielt. Dass es beispielsweise EU-Normen gibt oderdass das Klima sich eben nicht von einer Volkspartei regulierenlässt."Die Krise der traditionellen Volksparteien und die Herausbildungneuer Milieus sieht Koppetsch als Folge eines grundlegendengesellschaftlichen Wandels, der bereits vor Jahrzehnten begonnen hat.Inzwischen gebe es wieder eine "Klassengesellschaft", die zum einenin den sozialen Brennpunkten vieler Städte, aber auch ihrerkosmopolitisch-akademischen Elite, den klassischen Grünen-Wählern,deutlich sichtbar sei. In den Grünen und in der AfD sieht Koppetsch"direkte Antipoden".In der Sendung "phoenix persönlich" spricht Michael Krons mit derSoziologie-Professorin Cornelia Koppetsch über die Veränderungenunserer Gesellschaft und über die Frage, welche Folgen sie für dieParteienlandschaft hat.Cornelia Koppetsch, die sich für ihr aktuelles Buch "DieGesellschaft des Zorns" vor allem mit der AfD auseinandergesetzt hat,warnt davor, die Wählerschaft als "Nazis" oder "autoritärePersönlichkeiten" abzustempeln. Das greife zu kurz. "EineProtestpartei wird dann relevant, wenn Menschen einerseits frustriertsind, enttäuscht, zurückgesetzt und gekränkt worden sind." Hinzu kämedas Empfinden eines "Systemversagens" und das Gefühl, dass diekulturelle Ordnung nicht mehr für alle gelte.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell