phoenix persönlich: Peter Maffay im Gespräch mit Michael Krons - 13. Dezember 2019, 18.00 Uhr

Bonn (ots) - Der 70-jährige Rockmusiker, Komponist und Schauspieler Peter Maffayhat sich im Gespräch mit phoenix-Reporter Michael Krons zu seinem Leben, seinerReligiosität und seinem Engagement für Kinder und Jugendliche geäußert. Er habeseine vielen privaten und beruflichen Rückschläge durchstehen können, weil er inseinem Leben immer wieder Menschen getroffen habe, die wie er der Meinunggewesen seien, "wir sind auf der Welt, um mit der Zeit etwas Sinnvollesanzufangen". Zu diesen Menschen gehöre sein heute 94-jähriger Vater, zu dem erimmer noch eine enge Vater-Sohn-Beziehung habe.Maffay kam 1949 als Sohn einer siebenbürgisch-sächsischen Mutter und einesungarndeutschen Vaters auf die Welt. Mit 14 Jahren wanderten seine Eltern mitihm von Rumänien nach Bayern aus. "Ich war ein, wie die Bayern sagen,Zugereister. Ich bin von draußen gekommen, wie manche das damals abgetan haben.Es gab auch solche Begriffe wie Rucksackdeutscher. Alles wenig schmeichelhaft,aber im Vergleich zu den Bezeichnungen, zu denen sich manche Leute heuteversteigen, noch ziemlich dezent."Maffay empfing den phoenix-Reporter Michael Krons auf Gut Dietlhofen in der Nähevon Weilheim (Bayern). Es ist das vierte "Tabalugahaus" derPeter-Maffay-Stiftung, in dem traumatisierte Kinder und Jugendliche dieMöglichkeit erhalten, unbeschwert und geborgen aufzuwachsen. Inspiriert durchdie indianische Kultur und den Respekt der Indianer vor der Natur, werde denKindern und Jugendlichen in dieser Einrichtung die "Bedeutung gesunderErnährung, ein respektvoller Umgang mit der Natur und Tieren vermittelt".Maffay sieht sich als religiöser Mensch, er glaube an die Zehn Gebote und haltees für außerordentlich wichtig, Kindern und Jugendlichen Glauben zu vermitteln.Er sehe im Glauben "eine schöne Möglichkeit, die eigene Unzulänglichkeit zuüberspringen und in einer scheinbar ausweglosen Situation Hoffnung zu bekommen".In Situationen, in den er sich nicht sicher fühle oder sich nicht zu helfenwisse und in denen der Dialog mit anderen versagt sei, helfe ihm der "Dialog mitder übergeordneten Instanz sehr". Dann setze er sich unter einen Baum oder gehein die Kirche, um zu Beten.Im Rückblick auf sein Leben sei er der Meinung, er hätte "einige Mal abkürzenkönnen, besser auf den Punkt kommen müssen". Und weiter: "Aber wir Menschen sindnun mal unzulänglich...Mein guter Freund Fritz Rau, der mir mal auf die größerenBühnen geholfen hat, hat immer gesagt, wir machen keine Fehler zwei Mal, wirfinden immer wieder neue. Ich habe bei mir manchmal das Gefühl, dass das derFall ist."Ein Fehler in seinem Leben sei es gewesen, für sich selbst und für andere nichtgenügend Zeit gehabt zu haben, stattdessen seine Belange "ziemlich egoistisch"durchgezogen zu haben. Deshalb wolle er künftig mehr Zeit mit seiner nunmehreinjährigen Tochter verbringen. Er wisse nicht, wie viel Zeit ihm dafür nochbleibe: "Was ich weiß, ist, dass ich möglichst auf mich Acht geben sollte, umdiese Zeit zu verlängern. Und das tue ich."