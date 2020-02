phoenix persönlich / Mike Mohring zu Gast bei Michael Krons, Freitag, 28. Februar 2020, 18.00 Uhr

Bonn (ots) - "Manches wäre leichter gewesen, wenn wir aus Berlin mehr Vertrauenund mehr Zutrauen bekommen hätten", sagte Thüringens CDU-Vorsitzender MikeMohring beim politischen Aschermittwoch der Thüringer CDU in Apolda.Mohring, der in den nächsten Tagen sowohl den Vorsitz der CDU-Fraktion imThüringer Landtag als auch seinen Posten als CDU-Landeschef räumen wird, gestandauch eigene Fehler ein. Er habe sicher "nicht alles richtig gemacht". Gleichwohlwünschte er seinen Nachfolgern, "dass sie nie das erleben müssen", was er in denvergangenen Monaten erlebt habe.In der Sendung "phoenix persönlich" äußert sich der Thüringer CDU-ParteichefMike Mohring im Gespräch mit Michael Krons über die Krise seiner Partei und wiesie sich neu aufstellen sollte, über das Verhältnis von Ost und West und zu derFrage, welche Fehler er gemacht hat sowie zu seiner politischen Zukunft.Mit Blick auf die Bundespartei sagt Mohring, die CDU brauche einen personellenNeuanfang. Er halte Friedrich Merz für den geeignetsten Bewerber um denCDU-Parteivorsitz.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4533306OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell