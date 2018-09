phoenix persönlich: Michael Krons im Gespräch mit Wolfram Eilenberger - Freitag, 28. September 2018, 18:00 Uhr

Bonn (ots) - Wie wäre die Lage bei uns heute, wenn wir nicht einerelativ stabile wirtschaftliche Situation hätten?", fragt derPhilosoph und Bestseller-Autor Wolfram Eilenberger. "Eine kriselndeWirtschaft wäre sicher ein Brandbeschleuniger. Schauen Sie nachGriechenland und Italien mit der anhaltend hohenJugendarbeitslosigkeit. Wenn wir das hier hätten, wäre das eine großeGefahr für unsere Demokratie."Wolfram Eilenberger hat sich für sein Buch "Zeit der Zauberer"intensiv mit den 20er Jahren beschäftigt. Er sieht große Parallelenzur aktuellen politischen Situation: "Ich habe das Gefühl, dassunsere jetzige kulturelle Konstellation - mit all ihren Ängsten,Krisen, Nationalismen, Extremen und medialen Innovationen -Wesentliches mit den Zwanziger Jahren teilt."In der Sendung "phoenix persönlich" spricht Michael Krons mit demPhilosophen Wolfram Eilenberger über eine Welt im Wandel und darüber,wie man Vertrauen in Zeiten der Verunsicherung gewinnen kann.Für eine Demokratie sei vor allem ein Bekenntnis zur Zukunftwichtig, so Eilenberger, und fordert mit Verweis auf Frankreich, dassPolitiker das verkörperten, woran sie glauben: "Herr Macron hat es ineiner sehr kritischen Phase der französischen Demokratie geschafft,eine neue Vision, einen neuen Mut, eine neue Perspektive nicht nur zuverkünden, sondern zu verkörpern. Das fehlt uns in Deutschland mitSicherheit. Und wenn er sagt, habt keine Angst, dann ist das genaudas Gegenteil, was derzeit unsere Politiker verkörpern. Denn siehaben sichtbar Angst: Frau Nahles, Herr Seehofer, Frau Merkelverkörpern (...) die Angst, dass sie nicht wissen, wie sie nochgemeinsam in die Zukunft gehen sollen."Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell